新北市一處土石方臨時堆置場，在2018年2月間，發生一起過失致死的意外事故。一名林姓男子不顧工作人員勸阻，闖入土石堆置處，撿拾混雜在砂石中的廢鋼筋及其他資源回收物品，隨後林男因位於視線死角，慘遭操作挖土機的工作人員鏟中，當場頭頸分離身亡。法院審理後，將環保公司負責人李姓男子依過失致死罪判處有期徒刑四個月，得易科罰金，全案可上訴。

據判決書，環保工程公司負責人李姓男子承租新北市一塊土地，停放砂石車及大型挖土機，並另闢一處為臨時堆置場，用以堆放砂石；並另外聘請員工操作挖土機，將砂石攪拌、篩選、分類後鏟至砂石車車斗內，再由砂石車載送至承攬的工地使用。

事發當日的12時15分，周男正在操作挖土機，將砂石鏟裝到砂石車車斗上；不料，林男卻不顧周遭人員制止，依舊偷偷前往工地現場撿拾廢鋼筋、資源回收。此時周男操作的挖土機因進入視線死角，未留意到林男，遂在操作挖土機的過程中，以鏟斗鏟中林男右肩頸處，並將林男提起連同砂石一併鏟至砂石車的車斗內，導致林男的軀幹掉落在砂石車車斗上、頭部則仍留在挖土機的鏟斗中，當場頭頸分離慘死；一旁的砂石車駕駛陳男，因剛好站在砂石車車斗附近觀看土石裝填情況，沒在第一時間發覺有異，直到發現林男身軀大量噴血，才驚覺出事。

法院審理後認為，李男身為負責人卻未在現場設置圍籬、護欄、警示及安全隔離措施等防護設備，也無指派人員在現場指揮、監督、管理才造成憾事，因此將李男以過失致死罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，至於操作挖土機的周男則判定無罪，全案可再上訴。

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(中時電子報)