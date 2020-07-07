農民將有完整的保險照顧，副總統賴清德今天宣導農民職災保險等三種農業保險，鼓勵尚未參加的農民朋友，趕快加入。他說，明年1月1日開始，只要農民年滿65歲，就可以按月請領退休儲金，讓農民退休後也能有基本生活保障。

賴清德今天前往雲林縣北港鎮「黑肉阿嬤故事館」與農友座談，說明政府推動的農民職災保險、農業保險、農民年金等制度，並鼓勵農民踴躍加保，讓生活能得到更多保障。

他隨後在臉書表示，來到農業首都雲林，和我最敬愛的農民朋友聊聊天。「靠天吃飯」一直是農民的宿命，他從小就在萬里農村長大，深知農民遭逢天災時的無奈和無助。

其中農業職業災害保險，每月保費只需15元，就可以得到保障。但是目前投保的農民比例不高，表示推廣不夠，因此，他說，今天和農委會主委陳吉仲、立委蘇治芬，特別向大家說明蔡英文總統政府所做的努力。

賴清德指出，目前農民職災保險丶農業保險法丶農民退休儲金條例都完成修法，「三保一公道 」，可以用最便宜的保費得到最好的保障，他鼓勵尚未參加的農民朋友，趕快加入。

另外，他說，明年1月1日開始，只要農民年滿65歲，就可以按月請領退休儲金，結合老農津貼及農民退休儲金，雙層式老年農民經濟安全保障制度，讓農民退休後也能有基本生活保障。

賴清德強調，完成建構農民生活安全保障網絡後，執政團隊會繼續打拚，努力提高農民的收入和農業的收益，讓台灣農業在國際市場上更有競爭力。

(中時 )