南韓人氣女團「夏季統治者」Red Velvet出道6年首度推出小分隊組合，由成員IRENE與SEULGI聯手出輯，這也是SM娛樂繼少女時代分隊TTS之後，時隔8年再度推出女團小分隊。專輯甫發行，不僅攻佔韓國國內各大音源排行榜、實體專輯銷售榜，還橫掃45國iTunes專輯排行榜，繳出亮眼成績單。

IRENE與SEULGI因有著廣泛的音樂風格與高度的消化能力獲得許多人氣，且同時具備優越的歌唱與舞蹈實力，實際上兩人從練習生時期便常常一起準備歌曲與表演，還曾經重新詮釋大前輩S.E.S.的〈Be Natural〉，該雙人舞蹈影片在當時便引起熱烈討論，SEULGI也曾被BoA寶兒認證為SM娛樂中舞蹈實力前3名的人選。

兩人在近日的訪問中談到關於小分隊出道的想法，IRENE表示對於大眾會如何看待新面貌覺得既期待又緊張，SEULGI則說身為Red Velvet首支小分隊雖然有著必須要做好的壓力，但因為與IRENE是有著長久累積下來的默契，比任何人都有自信。

被問到其他成員對小分隊的反應，IRENE表示其他成員覺得很帥氣也給予稱讚與鼓勵，MV拍攝時也送上了點心，並承諾開始活動後也會帶著美味的食物到場應援，令SEULGI很期待。專輯發行後，成員們也陸續在個人IG發文應援，因傷休息的成員WENDY也久違的更新個人IG，為成員宣傳與加油打氣。Red Velvet - IRENE ＆ SEULGI首張迷你專輯《Monster》已於6日與韓國同步在台數位發行。

(中時 )