行政院長蘇貞昌7日在台南市宣布，全台國中小學2年內全面裝設冷氣；對此，台南市長黃偉哲卻認為，「蘇揆講太快」，並強調，很多學校的電力設施無法負荷，光是改善電力系統恐怕就會耗費不少時間，後續配套措施也要一併到位才行。

黃偉哲表示，感謝蘇院長同意在最短時間內協助全台中小學裝設冷氣，但台南市有不少校舍的電力設備老舊，無法負荷，必須分期改善後才能裝設。

黃偉哲強調，蘇揆的目的是好的、對的，相關費用也承諾將編列在第2階段的前瞻預算中，但很多事情還是要按部就班；蘇揆承諾經費沒問題，台南市會加緊分批來做，像頂樓或日照較強的教室會優先，但前提都是必須先處理學校的電力設施問題，一步到位可能性難度頗高，分年逐次加裝冷氣的可能性比較高。

刻正進行第3屆第3次定期會二三讀會的台南市議會，由於有多位議員也建議中小學全面裝設冷氣，議長郭信良得知中央宣布該政策後，也在主席台即時轉達此一消息，現場響起如雷的掌聲。

不過，議員洪玉鳳認為，不僅要關注國中小學裝設冷氣、改善電力設備等問題，後續電費支付與能源政策是否能跟上腳步？也是個大問題；她強調，使用冷氣的電費負擔很重，但「使用者付費」卻預期可能造成家長的壓力，以及校方無力負擔等問題，細節部分還需仔細研議。

(中時 )