疾病管制署今公布國內新增5例日本腦炎確定病例，為彰化、嘉義、高雄、桃園的48歲到58歲的民眾，出現法薩後、倦怠、口齒不清等症狀，其中幾名個案說話不清楚，也有人出現意識混亂，認不得自己的家人，目前都在住院治療中。

5名新增個案，分別為彰化縣田中鎮50多歲男性、嘉義縣民雄鄉40多歲男性、高雄市旗山區50多歲男性、桃園市桃園區50多歲女性及桃園市中壢區50多歲女性，5人發病日分別為6月16日、6月17日、6月28日(高雄市旗山區及桃園市桃園區)及7月2日，分別有發燒、頭痛、倦怠、步態不穩、口齒不清、頸部僵硬、躁動不安及意識改變等症狀，經就醫通報後確診，目前5人仍在住院治療。

疾管署表示，這5名個案平時活動地以住家或工作地為主，衛生單位於5人活動地周邊發現有豬舍、鴿舍或水稻田等高風險場所，研判5人於活動地附近感染的可能性較高。衛生單位已前往個案活動地周邊進行捕蚊燈懸掛及誘捕病媒蚊等防治措施，同時加強對當地民眾衛教宣導。

國內今(2020)年迄今共9例確診病例，個案居住地分別為桃園市、高雄市及屏東縣各2例，彰化縣、嘉義縣及臺南市各1例，個案活動地附近多有高風險環境；2016至2019年全國同期病例數分別為9、16、31及13例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險。

大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。預防日本腦炎最有效的方法為接種疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾，如自覺有感染風險，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

疾管署提醒民眾，國內正值日本腦炎流行高峰，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，籲請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在高風險環境附近活動；若無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑，以降低遭病媒蚊叮咬而感染的風險。

(中時 )