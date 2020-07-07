民進黨員也有特約商店哦！為響應中央振興三倍券，民進黨新竹市黨部串連在地超過100間商家，共同推出「挺新竹」特約商店活動，只要出示黨證可享9折或折10元不等優惠，邀請民眾共創「疫後經濟」。

市議員、兼市黨部主委陳建名指出，繼黨務新政推出「地表最強諮詢服務」後，因應中央推出振興三倍券，希望帶動消費力，市黨部也結合在地人氣店家，推出「挺新竹」特約商店服務，給黨員和市民在「防疫新生活」中有多元消費選擇和優惠。

為響應中央振興三倍券，民進黨新竹市黨部串連在地超過100間商家，共同推出「挺新竹」特約商店活動。（陳育賢攝）

黨部執行長曾文濤表示，民進黨員只要到參與「挺新竹」活動的店家消費，凡出示黨證即可享有各項優惠，包括戲棚下單點飲品、炸物現折5元、套餐折10元，影咖啡購買咖啡飲品9.5折、Luau Pizza柴寮披薩滿額贈送小點心、廣生堂幸福燕窩享燕窩商品9.5折優惠、快潔乾洗店享洗衣服務9折優惠。

川牛木石亭消費即贈小菜1份、享初食堂消費享9折優惠，肆爺炒泡麵消費即贈小菜1份、家祥腳踏車出租消費享9折優惠、小東門蒸烤鮮飯食來店即送炸湯圓1份、就這款熱壓吐司全品項享9.5折優惠、新漁人碼頭海鮮餐廳招待小菜1碟、信輪機車行維修服務享9折優惠…等，共計有超過100家的商店響應參與。

曾文濤說，市黨部會將詳細的店家優惠資訊，公布在市黨部的粉絲專頁。此外，黨部也將陸續推出一系列好康服務，歡迎民眾與商家共同響應，讓大家作伙「挺新竹」、吃美食、享好康，一起振興經濟。

為響應中央振興三倍券，民進黨新竹市黨部串連在地超過100間商家，共同推出「挺新竹」特約商店活動。（陳育賢攝）

(中時 )