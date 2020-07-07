在競爭激烈的韓國演藝圈中，女星們除了擁有亮麗的外表外，還要有強大的人氣及實力，才能演藝圈中站穩腳步，不被後輩給取代。日前韓國媒體便公佈了一個「2020女星片酬排行榜」榜單，裡面出現多位知名大咖女星，但片酬卻不敵「這位女神」。

榜單上出現的女演員，由第10名往前依序出現的有朴信惠、朴寶英、新慜娥、孔曉振、金泰希，她們的片酬毎集約為1.7萬美金～3.4萬美金不等。其中，擁有高挑身材並由模特兒出身的新慜娥及孔曉振，更是不少服飾品牌愛用的女演員之一，而生產完沒多久便復出拍片的金泰希，雖收視率平平但人氣始終不減。

在 Instagram 查看這則貼文 박신혜（@ssinz7）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 3 日 下午 9:35 張貼

第5名及第4名，則分別由宋慧喬及崔智友以4.18萬美金拿下，宋慧喬過去曾以《藍色生死戀》、《太陽的後裔》、《男朋友》等多部韓劇紅遍全亞洲，崔智友則是以《冬季戀歌》及《天國的階梯》被網友封為韓劇元祖天后，擁有不可撼動的地位。

在 Instagram 查看這則貼文 Hyekyo Song（@kyo1122）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 31 日 上午 3:56 張貼

第三名則是由「時間女王」之稱的河智苑，以4.2萬美金的片酬拿下，現在不僅是電視公司老闆更是時尚品牌負責人，可說是事業女強人。第二名由「氧氣美女」的李英愛，過去曾以《大長今》紅遍全球的她，雖為了家庭曾淡出演藝圈，時隔11年再推出新戲一樣備受矚目，片酬約8.35萬美金占據第二名。

在 Instagram 查看這則貼文 이영애（@leeyoungae0824）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 2 日 上午 5:33 張貼

而第一名則是近日即將復出的全智賢，一集片酬以8.39萬美金拿下寶座。過去曾以《我的野蠻女友》、《來自星星的你》、《來自海洋的傳說》等劇紅遍全亞洲的她，近幾年都將事業重心轉往家庭及公益，直到今年才接演《屍戰朝鮮3》及《異智山》等片，令粉絲們十分期待。

在 Instagram 查看這則貼文 전지현 - JUN JI HYUN（@junjihyun.official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 12 日 上午 12:18 張貼

(中時電子報)