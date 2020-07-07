交通部觀光局西拉雅風景區管理處今年首度將轄內3大活動整合為「愛曙泥的光芒：2020西拉雅夏秋季活動」，活動期間為7月11日至9月6日，推出玉井吃冰節、左鎮二寮日出雲海音樂會暨觀星活動、白河關子嶺火王爺巡山祭等活動，邀請民眾趁暑假享受台南好山好水。
西拉雅風景區管理處說明，「西拉雅吃冰節」將於11日起跑，邀請民眾到玉井享受盛夏最夯的芒果冰。開幕活動預計邀集50位以上雙胞胎同台享冰，現場也備有500碗冰、芒果乾免費兌換券，讓大家盡情「芒一夏」。
7月11日晚間，將接力舉辦二寮日出雲海音樂會暨觀星活動，觀察難得一見的美麗銀河，熱血迎接12日晨間的日出雲海。現場也安排音樂會演出，分成7月12日、26日及8月23日、9月6日4個場次舉行，邀請大家在浪漫琴笛聲中迎接暖暖日出雲海。
8月3日則將於關子嶺風景區舉辦「火王爺祭典」山車巡行活動，邀請民眾一起拉山車，體驗為不動明王「出力」，屆時也邀請大家著浴衣，至現場塗抹關子嶺泥漿，共同祈福。本活動也將結合在地溫泉、餐廳業者，推出湯屋、住宿和限量桶仔雞等超值優惠，歡迎大家到關子嶺度假泡湯。
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(中時 )
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