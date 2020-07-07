由三島有紀子執導的新片《慾火烈愛》，找來人氣演員妻夫木聰及夏帆主演，兩人的情慾戲是一大看點，無論是男方初次見面就將飾演人妻的夏帆推倒壁咚熱吻，還是兩場露骨激烈的床戲，都讓人看得心癢癢。

其中1場長達5分半幾乎一刀未剪的床戲，妻夫木聰吻遍夏帆全身甚至舔了她的腳趾，且兩人的叫床聲激烈不已，妻夫木聰表示：「在明年即將滿40歲的這1年，正當我思考自身也差不多能詮釋成熟戀愛的時候，剛好接到一直很想合作的三島導演的邀約，這個機緣讓我非常開心。」

而妻夫木聰在日本電影試映會上，被問及婚姻生活中互相忍耐的界線，他表示：「這個問題很難回答，很多人對於結婚是有一定條件的，我很少考慮這些問題。」對他而言結婚就是要包容一切，所以不會跟忍耐這種詞聯繫，也沒有所謂的忍耐，「因為是一家人，雖然我不喜歡忍耐這個詞，但是忍耐應該也會很享受吧。」

而談及最理想的約會，夏帆立刻表示一起看部電影聊聊感想就是很完美的約會了，妻夫木聰也笑著說：「電影的確很不錯，高中生的時候絕對是選擇看電影，看《鐵達尼號》的時候心裡一直想著什麼時候可以拉手，根本就沒再看劇情。」電影10日在台上映。

(中時 )