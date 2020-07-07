1分鐘看世界》Google等暫不提供香港國安法要求資訊；美擬禁抖音等陸應用程式 14:242020/07/07 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 展開新的一天，中時電子報帶您看看，世界發生了哪5件大事。 【1】在中國大陸1日起實施香港國安法後，便要求社群平台提供用戶資訊，不過谷歌（Google）等科技公司已表明，將暫不配合。 【2】美中關係持續緊張，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表明，為了國家安全考量，華府正在認真考慮禁用抖音等中國大陸應用程式。 (中時電子報) #香港 #國安法 #Google #個資 #臉書 #抖音 #美國 #川普 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港國安法實施 北京學者：斬斷台灣綠營亂港的利劍 11:382020/07/03 兩岸 1分鐘看世界》美國會通過「香港自治法案」 再提「台灣防衛法」 12:502020/07/03 國際 日自民黨譴責香港國安法 要政府停止邀習近平訪日 17:432020/07/03 國際 抗議者攜港獨旗騎重機衝撞港警 被控違反香港國安法 21:522020/07/03 兩岸 香港國安法上路 名嘴稱這些人竟然跑了 19:382020/07/04 政治 穩定投資 陸審慎實施香港國安法 04:102020/07/05 政治要聞 香港國安法實施 台派聯盟發聲明籲修改國號 23:292020/07/05 政治 香港國安法實施細則出爐 港警可要求外國提資料 22:562020/07/06 兩岸 新聞透視》香港國安法上路 還有三大難關 04:102020/07/07 兩岸要聞 香港國安法要用戶資訊 Google、臉書、推特暫不提供 07:482020/07/07 國際 國際熱門新聞 是要氣死英女王嗎？ 哈利王子要大英帝國懺悔 - 國際 這是戰爭！美國媽媽用一招泡英式茶 惹火全英「動用三軍」 - 國際 和北京槓上 蓬佩奧稱美要禁止抖音等大陸應用軟體 - 國際 不妙了！大批民眾湧入醫院重現 專家：美新冠疫情已淪自由落體 - 時事 華郵：北京可能將香港國安法 作為對台治理藍圖 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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