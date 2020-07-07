展開新的一天，中時電子報帶您看看，世界發生了哪5件大事。

【1】在中國大陸1日起實施香港國安法後，便要求社群平台提供用戶資訊，不過谷歌（Google）等科技公司已表明，將暫不配合。

【2】美中關係持續緊張，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表明，為了國家安全考量，華府正在認真考慮禁用抖音等中國大陸應用程式。

(中時電子報)