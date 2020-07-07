日前在動漫展露下體「黑森林」被拍的Coser妹，一夕之間爆紅，臉書追蹤人數瞬間破萬，人紅是非多，馬上有人疑似盜用她的大頭照辦假帳號，不過已經被她揭穿，還在臉書PO照發文提醒：「這個帳號不是我」。

日前在動漫展露下體被拍的Coser妹瞬間爆紅，大頭照疑似被盜用辦IG假帳號，她在臉書PO照發文提醒：「這個帳號不是我」。(圖/摘自臉書)

根據Coser妹臉書，大頭照中一頭紫色頭髮、綁雙馬尾，大眼豐唇。裸露下體爭議爆發後，Coser妹瞬間爆紅，臉書追蹤人數馬上衝到一萬多，不過繼之前傳出有假冒她的短影片流出後，又有盜用她大頭照的假IG帳號。

雖然假Coser「黑森林」事件惹議，不過她堅持不關FB，7日凌晨還特地在臉書發文澄清「還是貼心提醒一下，這個帳號不是我，不用去抨擊他」。網友看到後紛紛在底下留言「還有人這麼無聊辦假帳號哦」、「某方面來說，如果你是要曝光你成功了，而且很猛，瞬間從500變成13000」、「黑森林紅了」；也有人說「沒去拍照好可惜」、「可以加我好友嗎」、「很喜歡你的作風」、「加油」。

(中時電子報)