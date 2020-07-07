（由左至右）嘉義所代檢廠代表林明洲，台中所代檢廠代表張永裕，新竹所代檢廠代表李明吉，台北市所代檢廠代表陳賢仁，台北所代檢廠代表黃怡耀，高雄所代檢廠代表江漢章，高雄市所代檢廠代表李堃珍。（交通部提供）

鑑於陽明山仰德大道3年前發生混凝土泵浦車釀4死之重大車禍，負責檢驗該泵浦車的業者，因涉及檢驗不實遭檢方起訴。歸根究柢，就是少數代檢業者疏忽「誠信」的重要性，交通部公路總局昨日主持「從檢驗業務深耕企業誠信與社會責任」交流座談會，加強宣導代檢廠業者對企業誠信與社會責任的認知。

2017年7月16日，一輛混凝土泵浦車（俗稱水泥車）在仰德大道失控衝撞22輛汽、機車，釀4死8傷；檢方事後查出，肇事車根本沒有手煞車卻通過定期檢驗，長期橫行馬路上。更離譜的是，檢方另查出，全台至少有36家泵浦車業者根本不把大車禍當一回事，竟勾結3家代檢廠，使用俗稱「選手車」的替身車通過驗車，讓危險大車照常上路。

6日的座談會，以「誠信檢驗我OK、安全責任您放心」為主題，邀請交通部政務次長陳彥伯、法務部廉政署長鄭銘謙、士林地檢署檢察長朱家崎等人共同參與，同時也邀請台灣透明組織協會蘇副執行長毓昌針對企業誠信與社會責任專題演講，另由公路總局監理組就代檢廠現行管理重要法規與政策宣導，以加強代檢廠業者對企業誠信與社會責任之認知。

交通部公路總局長許鉦漳說，汽車檢驗結果的正確性及服務品質的良窳，除了攸關車輛的行駛安全，也保護民眾的平安便利，可說是相當重要的工作，透過交流座談會結合產、官、學界力量，共同強化代檢廠從業人員守法廉潔的觀念，更要讓大家知道，公路總局要求檢驗業務必須廉潔誠信，未來將加強代檢廠查核，以確保大眾行車安全。

法務部廉政署長鄭銘謙說，「誠信」是公私部門共同的核心價值，也是推動企業永續經營的最大動能，更是外商企業重視的課題；廉政署從公私部門共同協力的立場，一方面持續與企業建立夥伴關係，倡導企業以具體的行動建立誠信文化，另方面也積極強化各項專業倫理，如汽車檢驗員倫理，共同為建立廉潔家園而努力。

(中時 )