彰化市曉陽地下道昨(6日)晚間發生誇張車禍，一台顯眼紅色賓士不滿一位國中少年騎單車擦撞他的寶貝愛車，氣到狂追到機車道更失心瘋追撞少年導致其車禍受傷，更怒甩他巴掌，行為失控。這位紅賓士車主一下車就被民眾眼熟出來，這位身穿白衣的馬尾哥身分遭起底，仔細一看他竟是前議長妹婿！

有民眾將影片貼上臉書社團《彰化人大小事》，影片現雖已下架，仍引眾人暴怒！網友紛紛留言表示：「別人的命都是草嗎？」、「簡直是要網死裡撞」、「太誇張了」。影片一出彰化民眾立刻眼熟出紅色賓士的車主！被起底是前議員妹婿，網直呼：「在彰化開紅色賓士的大概也只有他」，身分曝光因而掀起討論。

根據警方調查，14歲的施姓國中少年，6日晚間9時許，騎腳踏車行經彰化市中正路時，不慎擦撞到羅姓男子的紅色賓士車，導致賓士車左後照鏡毀損，但少年疑似緊張害怕，竟直接從中正路直接左轉入曉陽地下道機車道。

而羅男不滿少年擦撞事故未停下來查看，開著車一路向前追，駛入狹窄的機車道，不慎從後方追撞施姓少年，少年當場人車倒地，破皮擦傷，後方機車全被堵住無法通行。

羅男向警方強調並非蓄意撞擊國中生，是因上坡，少年速度減慢，才會因此不慎撞上；由於少年被追撞後鎖骨骨折，昨至彰化基督教醫院治療後，不需開刀，但仍需觀察才能出院。警方指，少年家長與賓士車主雙方皆很低調，有誠意達成和解，少年家長暫不會提告，全案警方也會再進一步調查釐清。

(中時電子報)