台北市萬華警5月、6月兩度查獲轄區內一間「外籍兵團應召站」，其中一名寮國賣淫女，也是2度被逮。該名寮國女郎身材嬌小卻技巧高超，能讓男客3分鐘繳械，對於該女「抓了又放、放了又抓」，警方無奈說，「妳再被放出來，台灣男人面子都要丟光了！」。

警方5月查獲一間藏匿在北市萬華康定路某大樓的外籍兵團應召站，豈料這個應召站換人接手，又在同址繼續營業，警方6月再度上門逮人，查獲4名泰國籍、1名寮國籍應召女。

其中寮國賣淫女5月就被抓，據三立新聞報導，因「收容替代處分」，被送去收容所，之後找朋友將她保出來。寮國女賺的錢都匯回老家，身上錢很快花完，因此又重操舊業。

這名寮國女是皮膚白晰、身材嬌小的「小隻馬」，且她技巧高超，沒有男客能撐過3分鐘，一天至少能接客10人以上，短短3個月不到，就賺進超過百萬元匯回老家。

警方對於「收容替代處分」，讓外籍賣淫女「回鍋再賣」又被逮的情況，也感到無奈，還對寮國小隻馬說：「妳再被放出來，台灣男人面子都要丟光了！」。

(中時電子報)