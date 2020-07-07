大陸貴州巴士掉落水庫沉底 多名學生落水搜救中 14:322020/07/07 中時電子報 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 救護人員抵達現場搜救中。（圖／摘自東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴士撞毀護欄落入水庫。（圖／摘自東網） 大陸貴州驚傳一輛搭載多名學生的巴士，因天雨路滑撞上護欄掉入虹山水庫，救護人員已趕抵現場，目前傷亡情況仍未知。 據《東網》報導，中午12時許，貴州安順市一輛巴士，撞毀護欄衝落水庫，車上載有高考學生，部分乘客已送醫治療 根據現場照片，巴士沉入水底不斷冒出泡泡，已不見車身，搜救人員拋出多個救生圈，落在水面上，一旁聚集數十名民眾圍觀。 長江中下游水位將全線超警 直接經濟損失逾400億人幣 (中時電子報) #巴士 #水庫 #學生 #貴州 #大陸 #搜救 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 香港國安法細則管到我駐港機構？陸委會警告：勿輕舉妄動 - 兩岸 - 旺報 香港連日出現確診 專家：恐已出現第3波疫情 - 兩岸 長江中下游水位將全線超警 直接經濟損失逾400億人幣 - 兩岸 - 旺報 反送中包圍警總 周庭當庭認罪 - 兩岸要聞 - 中國時報 美中關係緊張 新浪擬自美國下市！ 已收到私有化要約 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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