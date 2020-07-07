巴士撞毀護欄落入水庫。（圖／摘自東網）

大陸貴州驚傳一輛搭載多名學生的巴士，因天雨路滑撞上護欄掉入虹山水庫，救護人員已趕抵現場，目前傷亡情況仍未知。

據《東網》報導，中午12時許，貴州安順市一輛巴士，撞毀護欄衝落水庫，車上載有高考學生，部分乘客已送醫治療

根據現場照片，巴士沉入水底不斷冒出泡泡，已不見車身，搜救人員拋出多個救生圈，落在水面上，一旁聚集數十名民眾圍觀。

(中時電子報)