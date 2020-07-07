6月以來大陸貴州茅台股價持續攀升。6月23日股價達到每股1482元（人民幣，下同），總市值反超中國工商銀行，奪得A股市場市值第一的寶座；7月1日貴州茅台股價突破1500元，超過飛天茅台1499元官方零售價；7月6日股價突破1600元每股大關，讓總市值來到2兆。據上游新聞報導，7日午後貴州茅台股價持續大幅上漲突破1700元、上漲幅度達到8.75％，盤中最高觸及1744.82元的歷史新高點。

回顧2020年第1季表現，貴州茅台實現直銷收入19.38億元，批發收入為224.53億元，直銷收入占比7.95％。但如果與2019年第1季比較的話，2019年第1季貴州茅台批發收入為205.38億元、直銷收入10.92億元，年增率分別達到9.32％和77.47％。

業內人士指出，從茅台的股權結構中可以看到，目前貴州茅台的股東中，除了茅台集團自己，不乏資本機構與投資基金的身影。顯示貴州茅台股價上漲已與茅台自己的產品、市場等相關屬性關係不大，資本力量已成為推動貴州茅台股價上揚的一大動力。

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(旺報 )