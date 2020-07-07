導演凡妮莎喬普坦承選角時先私心說服她的偶像亞歷山大菲林加入演出。（海鵬提供）

曾風靡無數讀者、榮登「亞馬遜年度十大」的暢銷小說《失眠的北風吹來愛情》（The Space between the lines），最近被德國女導演凡妮莎喬普（Vanessa Jopp）翻拍成電影，除由坎城名片《顛父人生》團隊執行拍攝，更讓德國兩大夢幻卡司《謊言迷宮》俊美影帝亞歷山大菲林（Alexander Fehling），及《沒有耳朵的兔子》甜心影后諾拉提辛納（Nora Tschirner）網路秘戀。

有趣的是，導演凡妮莎喬普坦承選角時，先是私心鎖定「偶像影帝」亞歷山大菲林，最後才敲定「德國甜心」諾拉提辛納加入鞏固票房，該片在德國、奧地利及瑞士大受歡迎，浪漫吹出1.5億台幣票房，亞歷山大菲林更獲德國斑比獎影帝提名。

這部改編自「亞馬遜年度十大暢銷小說」的浪漫電影《失眠的北風吹來愛情》，除有2大巨星首度網路秘戀，劇情更藉一封封的郵件往返，帶出一場場無力招架的愛情攻防，從百般試探、佯裝正常，到相知相惜、最後進入情感的潰堤爆發。

全片將E-mail的「魚雁往返」玩得出神入化，勾勒出現代男女對愛情的癡狂迷惘，既勇敢又怯懦，獲《洛杉磯時報》盛讚是「愛情的真實寫照」。該片在德語地區（德國、奧地利及瑞士）重掀原著風暴，影帝亞歷山大菲林、影后諾拉提辛納的愛情攻防，更獲國際媒體letterboxd讚賞：「2個都太棒了。」電影31日在台上映。

(中時 )