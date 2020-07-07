曾風靡無數讀者、榮登「亞馬遜年度十大」的暢銷小說《失眠的北風吹來愛情》（The Space between the lines），最近被德國女導演凡妮莎喬普（Vanessa Jopp）翻拍成電影，除由坎城名片《顛父人生》團隊執行拍攝，更讓德國兩大夢幻卡司《謊言迷宮》俊美影帝亞歷山大菲林（Alexander Fehling），及《沒有耳朵的兔子》甜心影后諾拉提辛納（Nora Tschirner）網路秘戀。
有趣的是，導演凡妮莎喬普坦承選角時，先是私心鎖定「偶像影帝」亞歷山大菲林，最後才敲定「德國甜心」諾拉提辛納加入鞏固票房，該片在德國、奧地利及瑞士大受歡迎，浪漫吹出1.5億台幣票房，亞歷山大菲林更獲德國斑比獎影帝提名。
這部改編自「亞馬遜年度十大暢銷小說」的浪漫電影《失眠的北風吹來愛情》，除有2大巨星首度網路秘戀，劇情更藉一封封的郵件往返，帶出一場場無力招架的愛情攻防，從百般試探、佯裝正常，到相知相惜、最後進入情感的潰堤爆發。
全片將E-mail的「魚雁往返」玩得出神入化，勾勒出現代男女對愛情的癡狂迷惘，既勇敢又怯懦，獲《洛杉磯時報》盛讚是「愛情的真實寫照」。該片在德語地區（德國、奧地利及瑞士）重掀原著風暴，影帝亞歷山大菲林、影后諾拉提辛納的愛情攻防，更獲國際媒體letterboxd讚賞：「2個都太棒了。」電影31日在台上映。
(中時 )
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