澳洲央行周二宣布維持其基準現金利率不變，仍為歷史最低的0.25%，此決議符合市場普遍預期。該央行並表示，必要時，將維持寬鬆的政策做法不變。

澳洲較預期提前重啟經濟，該央行對此抱持謹慎樂觀的看法。央行總裁洛威（Philip Lowe）在會後聲明中表示，規模達2兆澳元的澳洲經濟正處於自1930年代以來最嚴重的萎縮，然而最近情況已經穩定，衰退程度不如先前預期嚴重。儘管5月的總工作時數持續減少，但跌勢已較4月大幅減緩，也小於先前所預想，且因疫情減緩，以及全國普遍解封，零售支出也已回升。

不過由於最近墨爾本的新冠肺炎確診激增，以及新南威爾斯與維多利亞這兩個澳洲人口最大的省，百年來首度為了防疫關閉省界，已使澳洲的復甦前景再度蒙上陰影。

該央行並未在聲明中提到最近國內確診數急升，僅重申經濟復甦的體質與速度仍具高度不確定性，因此在某段時間內可能需求財政與貨幣政策方面的支持。「只要有需要，央行將維持寬鬆的做法，在達成就業與通膨目標上取得進展前，理事會不會提高現金利率目標」。

(時報資訊)