光學元件廠—亞光(3019)及散熱廠—泰碩(3338)今天除息，由於兩家公司6月合併營收均比5月好，且股價整理已久，今天兩家公司股價聯袂大漲，亞光更強攻漲停板，同步在除息首日完成填息。

亞光及泰碩於今天除息，其中泰碩每股配息2.1元，亞光則配息2元，今天兩家公司均強勢大漲，順利完成填息。

就業績來看，泰碩因網通及NB客戶需求減緩，6月合併營收為5.32億元，略優於5月的5.3億元，未能挑戰單月歷史新高，累計第2季合併營收為16.53億元，季增61.74%，累計前6月合併營收為26.75億元，年成長35.54%。

由於大陸5G基礎建設腳步放緩，且非蘋智慧型手機需求疲弱，讓泰碩對下半年營運轉為謹慎，泰碩表示，公司正在重新評估客戶訂單狀況，並就客戶訂單進行調整，謹慎看待第3季及下半年業績。

受到新冠肺炎疫情、各國封城導致出貨不順影響，亞光第1季業績陷入虧損困境，單季每股淨損為0.41元，不過隨著大陸廠區復工及供應鏈運作逐漸順暢，亞光營收自5月回升，6月合併營收為14.66億元，月增20.26%，但年減13.78%，累計第2季合併營收為38.79億元，季增32.7%，累計前6月合併營收為68.04億元，年減25.85%。

下半年因進入傳統旺季，且Tesla銷售穩定成長，亞光為Tesla車載鏡頭供應商，市場預期亞光下半年業績可望比上半年好，推升今天股價以漲停板作收。

(時報資訊)