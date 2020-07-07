蘋果擴大自製晶片，將推出搭載自製「Apple Silicon」晶片的新電腦；蘋果Mac處理器預計2021上半年量產，將採用台積電(2330)5奈米製程進行生產。

根據TrendForce旗下半導體研究處調查，蘋果上月正式發表自研ARM架構Mac處理器(以下稱Mac SoC)，宣布Mac今年開始逐步導入Apple Silicon(泛指Apple自研的晶片統稱)，首款Mac SoC將採用台積電5奈米製程進行生產，預估此款SoC成本將低於100美金，更具成本競爭優勢。

TrendForce指出，台積電目前5奈米製程僅計畫用於2020年新款iPhone12的A14 Bionic SoC進行批量生產中，以及計畫搭載於2021年新款iPad的A14X Bionic SoC將於第三季開始小量投片，而Mac SoC預計在2021上半年開始投片生產，因此實際應用Apple Silicon最新系列處理器的Mac產品，預估將在明年下半年問世。

目前台積電製程已超前Intel(英特爾)近兩個世代，可能為促使蘋果取代Intel CPU的成熟關鍵之一。然而，蘋果此舉的關鍵仍在於成本考量與整體生態系，雖然Apple自行研發芯片需委由台積電製造，但相較於目前市售200至300美元的Intel 10奈米入門款雙核心Core-i3，採用台積電5奈米製程製造的Mac SoC成本預估落在100美元左右，將更具優勢。

另外，2021年Intel產品規畫仍在10奈米製程，隨著Apple Silicon進入5奈米製程世代，在製程微縮的影響下，相同晶片尺寸能整合的電晶體數量將大幅增加，效能與省電表現將有機會與Intel主流處理器競爭。

台積電挾著製程技術領先之優勢，除了下半年在蘋果(Apple)、高通(Qualcomm)、超微(AMD)、輝達(NVIDIA)與聯發科(2454)等客戶需求強勁，可望帶動其7奈米與5奈米先進製程產能持續滿載。再加上蘋果預計推出搭載自製「Apple Silicon」晶片的新電腦，可望為台積電營運注入新動能。

周一，台積電美國存託憑證(ADR)勁揚5.5%，收在61.88美元，創歷史新高價，台積電今天股價同步走高，早盤一度達346元，平歷史最高價，市值逼近9兆元。台積電收盤小漲0.5元為338.5元。

(時報資訊)