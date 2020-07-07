進入暑期打工旺季，數字(5287)旗下打工平台小雞上工，針對平台內職缺以及百名雇主進行調查，調查發現進入6月後整體職缺量與前幾個月相比，整體成長1.6倍，且有9成的雇主表示會維持或增加既有暑期招募計畫，其中活動業成長5成，另餐飲及門市業約成長3成。另外，調查全台暑期職缺分布以及平均薪資，發現桃園市表現最佳，與去年相比，職缺數成長最多且平均時薪更為全台最高的171元。

小雞上工調查發現整體暑期職缺數較疫情前成長1.6倍，且高達9成的雇主會增加或維持既有的暑期招募計畫，主要原因為「暑假旺季業務量增加」、「填補流失人力」等，除了補教業本就因應暑期旺季會增加需求外，餐飲及門市相關職缺量較5月相比成長3成，另外，活動展覽類工作也增加5成，可見隨著疫情穩定，民眾不再待在家，連帶刺激相對產業職缺成長。

隨著國內報復性旅遊增加，小雞上工統計「國內旅遊」的關鍵字搜尋量上升約一倍，國內大型飯店業者如福容飯店、寒舍集團旗下的寒沐酒店等6月開始陸續於平台上刊登打工需求，中南部、東部地區的多間民宿也開始尋找民宿幫手。

統計6月的打工職缺發現，職缺最多的前三名縣市落在台北市、桃園市及新北市，三者比例加起來占全台總職缺的55％。其中相較去年，桃園市比例增加5％躍升至第二名，且新竹市職缺也大幅成長，職缺量佔全台6％，甚至高於六都中的台南市。

在平均薪資方面，今年1月雖然調整基本時薪至158元，但小雞上工調查發現相較去年全台平均時薪落在167元，今年暑假平均時薪反而略為下降至166元。就全台來說，平均時薪最高的縣市落在桃園市，為高於全台水平的171元，而去年平均時薪最高的台中市今年則反而墊底，與台南市同樣以163元居於六都之末。

(時報資訊)