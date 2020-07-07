苗栗縣西湖溪及後龍溪河口間的西湖濕地，被內政部列為國家級的重要濕地，苗栗縣水利處每年都會排定濕地生態教育活動，今年安排在地縣民及國小學童們參加，共將舉辦6場，讓老少更了解濕地的重要及生態維護。

苗栗縣西湖國家級重要濕地，是位在苗栗縣後龍鎮西湖溪出海口，範圍東自後龍溪及61線西濱快速道交會處，西至海角樂園西側防風林，南以西湖溪與海線縱貫鐵路交會處為止的河口潮間帶，總面積為141.07公頃。

內政部營建署於2017年將西湖濕地列為國家級重要濕地，主要針對當地汙染少水質好，包含河口泥灘、溪流、沙、礫石堆及沈積岩岸等多種不同棲地類型，孕育出許多不同類群的生物，有多種廣鹽性魚類及鳥類在此棲息及覓食，更有石虎、白鼻心等哺乳類動物，形成重要的生態資源。

苗栗縣西湖國家級濕地，鄰近新建完工的西湖溪自行車鐵橋及海線鐵路，景觀非常美麗。（謝明俊攝）

除了豐富的濕地生態，濕地週邊的人文及自然景觀資源豐富，有歷史悠久的傳統廟宇、保存完整的老街聚落以及海岸沙丘地形等，因而被內政部營建署規畫成重要濕地生態教育場所，每年都規畫多次濕地環境教育課程，由苗栗縣水利處負責執行，讓在地居民及學童能多認識濕地的重要，影響家人，進而在日常生活中落實濕地保育。

今年的環境教育課程，是結合濕地周邊國中小學，將舉辦6場環境教育課程，其中括大山國小、成功國小等共3場，溪洲里及福寧里共3場，水利處希望里民能踴躍參加。

(中時 )