國寶級導演李行將過90耆壽，7月份將在台中「中山73」特別精選獻映生涯15部經典作品，把李行前後8部瓊瑤小說改編作品再搬上大銀幕，其中最先登場的為1973年瓊瑤筆下的愛情世界《彩雲飛》，此片由甄珍與鄧光榮主演；還有金馬影帝柯俊雄主演、並曾榮獲第4屆金馬獎最佳劇情片的《啞女情深》，也都將與影迷相見歡。

李行執導的電影還有《養鴨人家》，該片獲1965年第3屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳彩色攝影獎，電影留下臺灣難得一見的鄉村風情，並展現臺灣健康寫實主義的電影特色；而無人不知無人不曉的經典喜劇《王哥柳哥遊台灣》、《王哥柳哥過五關》透過演員詼諧的詮釋在臺灣各地遊歷的過程，並讓觀眾感受到難得一見的鄉土特色。

15部作品中也有描述人性救贖的故事《秋決》，此片囊括1972年金馬獎最佳劇情片、導演、男主角、女配角，並被香港電影金像獎評為最佳華語片百大之一，加上《喜怒哀樂》、《大輪迴》、《群星會》等片，15部經典作含金量高達19座金馬。

(中時 )