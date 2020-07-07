振興三倍券在7月1日就開放了數位綁定，許多民眾瘋搶各家信用卡的三倍券10%高回饋，像是台新、永豐、聯邦、滙豐、華南等銀行都已額滿，但搶不到高回饋的民眾別傷心，理財網站Money101建議，可以選擇無名額限制信用卡、行動支付參與振興券回饋，像是國泰世華銀、中信銀、凱基銀、玉山銀家樂福卡、icash-pay五家銀行與行動支付業者的三倍券回饋都沒有名額限制，不是新戶也沒關係。

【信用卡】

●國泰信用卡

常去藥妝店購物的民眾，可選擇國泰信用卡推出的回饋，到康是美、屈臣氏單筆消費滿3,000元，可額外拿到400元（屈臣氏）、450元（康是美）的刷卡金回饋，挑對日期消費還能參加單筆滿888元折100元的活動。

●凱基信用卡

凱基信用卡持卡人在年底前符合振興券資格(消費3000元)可享300元回饋，使用LINE Pay、街口支付首月再享10%回饋(上限100元)。

●中國信託信用卡

中信卡持卡人完成振興券資格(消費3000元)且符合My Way數位帳戶的指定任務，新帳戶可享500元回饋、已開戶者可享200元回饋。

●玉山家樂福聯名卡

玉山家樂福聯名卡7月指定日期於家樂福單筆達3,000元，享300元禮券+1%數位券綁定禮（上限30元）。

【行動支付】

●icash Pay

每天會在統一超商消費的人，可選擇將三倍券綁定icash Pay，icash Pay9月底前再7-11消費3,000元享11%回饋，換算下來是330點（相當於330元），無名額限制。

Money101指出，民眾也可藉此機會辦新的信用卡，因為有多家銀行藉振興券活動，像是渣打、星展、花旗、滙豐、中信、富邦、玉山推出1000元以上的高額新戶首刷禮，比平常約500元的新戶禮還多。像是渣打新戶1,500元，透過Money101申辦加送500元7-11禮券；星展新戶1,888元。

(中時電子報)