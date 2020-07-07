國民黨今以「輔選國家隊」指行政院及民進黨執政團隊；民進黨發言人顏若芳表示，假借有「國家機器介入」，一直是國民黨選舉無招當有招的選舉黑魔法。

顏若芳指出，從韓國瑜的「介於有和沒有之間的追蹤器」到「派出所不借洗手間」，乃至種種所謂創造出「罷韓國家隊」、「補選國家隊」、「輔選國家隊」的名詞，目的就是要污名化、抹黑對手，以遮掩自己拿不出政見，及願景擘劃的窘境。國民黨每逢選舉就重拾老梗，無疑是對選民的根本看輕。

她說，對於國民黨以政務官參與陳其邁的政策對話，就是「輔選國家隊」的指控，顏若芳則以「烏龍」做回應，她說，政務官本來就應對政府團隊的政策做說明，況且政務官藉由對話，討論在地的各項重大政策，依法、論理都沒有問題，倒是國民黨的候選人到今天為止，只在競選對手的年紀上做口水文章，卻沒有能力提出自己的政策主張，這才是提名推薦的國民黨作為一個百年政黨失職、失策的地方。

顏若芳說，明眼人都知道，這些所謂「國家隊」的抹黑，無非就是想捏造國家機器打壓的假象，來掩蓋自己內部，像是九二共識沒共識、高雄市議會議長補選喬不攏、黨主席之爭檯面化等動盪紛擾的問題，順便遮掩自己候選人拿不出政見，擘畫不出未來方向的窘境。

顏若芳表示，政治人物的執政成績和價值，本就是人民對執政者最大的信賴，也是人民做選擇時重要的依據，奉勸國民黨應反思韓國瑜市長為何會被人民下架，與其耍潑髒水的手段，不如跟其候選人多用點心在高雄市政上，提出有利高雄市民與高雄未來發展的政見，這才是爭取選民支持的正道。

(中時 )