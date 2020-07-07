吳怡農稱漢光演習是「表演需求」，總統蔡英文出席外貿協會茶會接受媒體聯訪針對此事發表回應

總統蔡英文今出席外貿協會50周年茶會，接受媒體聯訪。前大法官許玉秀日前撰文指控蔡英文總統當著民團的面喝斥大法官呂太郎一事，蔡回應表示，沒有斥責，該有的禮貌都有。

針對許玉秀指控蔡當著民團的面喝斥大法官呂太郎，蔡英文稍早還原現場狀況。她說前大法官許玉秀沒有在現場，場合是民間幾個團體請見，希望跟她交換意見，因為這些民團在司改會議後，跟幾個機關交換意見後，感覺到有一些不順暢，所以有來請見，她也有接見，也請相關單位派人參加。至於呂太郎大法官是以前秘書長身分，因為他最清楚這些民間團體溝通的情況。蔡強調，沒有斥責，應該有的尊重跟禮貌都有。

至於民進黨新境界文教基金會副執行長吳怡農稱漢光演習是「表演需求」，蔡則回應表示，吳怡農說法不公平，國軍這幾年演習規模、規畫都精進的非常多，漢光演習也是國軍演訓一部份，此時此刻都要一起替國軍加油，因為他是我們保家衛國最重要的力量。

(中時電子報)