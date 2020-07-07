新冠肺炎疫情重挫旅遊業，導致旅行社出現倒閉潮，交通部長林佳龍7日推銷北市雙層觀光巴士時表示，市場可經此次疫情盤整、重新洗牌，沒有競爭力的就逐步退場。此話一出，引發外界爭議，對此，政治評論員李正皓怒轟林佳龍別講幹話，沒競爭力的政治人物才應該退場！

對此，李正皓今在臉書發文表示，一開頭變怒轟「沒競爭的旅行業就退場？林佳龍這種沒競爭力的政治人物才應該退場」。李正皓強調，新冠肺炎疫情是全球性且不可抗力的，各國都在邊境封鎖，擺明不能出國，請問對於專營國外旅行的業者來說，這種狀況哪有什麼競爭力高低之分？難道競爭力高的就不怕疫情，可以帶團出遊嗎？

李正皓更怒轟，交通部身為觀光主管機關，這個時候就是努力紓困，協助旅行業者度過難關就可以了，這個時候講幹話對事情有什麼幫助？上次連假塞車，林佳龍要大家當聰明的用路人；今天談觀光產業，林佳龍要自認沒有競爭力旅行業者逐步退場，千錯萬錯都是別人的錯。

(中時電子報)