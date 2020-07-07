民進黨智庫擔任副執行長的吳怡農在臉書指出，登陸作戰操演是否合理，以及軍隊訓練長久以來多為表演需求，漢光演習就是每年最大場的表演。海軍參謀長敖以智表示，陸戰隊特性不同。

敖以智表示，陸戰隊的特性不同，但我國防衛作戰，許多外離島遭受威脅時，須實施增援、應援和規復作戰。若本島防衛作戰，遭遇陸上交通設施被破壞情形，需要空中、海上跨區增援，陸戰隊任務特性和訓練與兩棲基本能力不會退讓。

國防部作計室聯戰處長林文皇則說，漢光演習依照敵情威脅整密規劃和評估，也是最大規模的三軍聯合作戰演訓任務，驗證作戰計畫和強化部隊戰力，演習想定依照敵情威脅設定，提升部隊防衛戰力。

吳怡農昨日在臉書表示，只要施訓就有風險，就更應該符合現實需求，而國軍首要任務為防衛台灣，為何陸戰隊在操演「聯合登陸作戰」？預想的任務是否合理？

吳怡農也指出，我國軍隊訓練，長期以來大多為了「表演需求」；漢光演習就是每年最大場的表演，與國家防衛作戰可能面臨的真實情境，有很大落差。只要順利完成表演，就算是達成任務。但是，只要我們的操演持續為了作秀、而沒有實際的國防用途，訓練與裝備就不可能完全到位。

事實上，若依吳依農說法，如果不做登陸操演，台灣是防衛作戰，攻勢的陸戰隊應裁撤。軍中也爭論多年，最後定論，不裁，因陸戰隊戰力最強，蔡總統上任後，還抽掉66旅北上關渡駐防，防衛首都，証實陸戰隊是天下第一旅。

至於說漢光做秀，歷來批評都有，軍中也有此見。但漢光演習科目近年已調整，多接近實戰，只是保留一點秀，讓國人理解國軍戰力，知道國防預算花到那。

若說漢光是秀，民進黨年年爭取，由美軍每兩年辦一次的環太平洋操演，也是一場秀。

(中時 )