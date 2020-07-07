SBL高雄九太科技隊長期深耕高雄，帶動高雄籃球風氣，為推廣籃球運動，SBL高雄九太科技籃球隊將於7月24日至29日在高雄舉辦「2020高雄九太科技籃球隊暑期籃球營」，邀請4至18歲孩童學生參加，營隊全程均由高雄九太科技隊球星們帶隊指導，傳授球場上的「獨門秘技」，更提供許多好禮，希望透過籃球營活動，讓籃球向下扎根。

「2020高雄九太科技籃球隊暑期籃球營」由高雄市政府運動發展局、高雄市體育會、高雄市體育會籃球委員會、中華天使兒童村協會協辦，於7月24日至29日在「高雄市青少年運動園區籃球場」舉辦，SBL高雄九太科技隊球星們會親自下場教導運球、上籃、基本動作外，也安排完整課程內容，讓學員們能夠更了解運動正確觀念，讓學生們在育樂中學習，提升籃球技巧與能力。

籃球營共有7個梯次，第1至6梯次各20個名額，第7梯次10名，報名從即日起至7月15日，各梯次額滿為止，希望讓學員們有個收穫滿滿的暑假，並為未來籃壇培育更多新興種子。

高雄是台灣籃壇重鎮，在UBA、HBL都有名校強隊，也有許多SBL球星來自高雄，籃球營希望讓高雄的同學們，充分利用暑假期間，培養出高品質的運動生活與習慣，也歡迎來自外縣市的學生們參加，利用暑期一遊高雄。報名網址：https://bit.ly/3earayv。

(中時 )