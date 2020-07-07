台股上市、櫃今爆出3820億元巨量，若單從上市交易量來看，或還未改寫歷史新高，但合計上櫃的單日成交量，應是歷史新高水準。不過，台股不再是以前的淺碟子市場，若從股價角度及上市櫃股票已逾千家觀察，這巨量還未失控，難怪部分主力股仍老神在在，無畏大盤震撼教育，強勢攻頂。

上市股票方面，今有24支高掛漲停板，包括亞光、錸德、圓剛、台達化、立積與新唐等表現不錯，而單日漲幅逾5%者，則進一步達36檔股票。

上櫃方面，大紅燈籠高高掛者，包括逸達、藥華藥、中天、合一、鈺創、旺玖及系微等計40檔股票；單日漲幅逾5%者，也進一步達59支股票。

上市、櫃表現不佳股票，包括愛普、聚隆、瑞基、聰泰與凱鈺等計7支股票，高掛跌停板；單日跌幅逾5%者，則進一步達56檔。

量能方面，上市成交量前10名分別是友達、群創、聯電、欣興、緯創、開發金、台積電、中信金、鴻海與京元電。上櫃成交量前10名，分別是光洋科、精材、華星光、日揚、原相、光環、展旺、合晶、創惟及旺玖。

(工商 )