安心亞在新專輯主視覺中，封印事業線改秀馬甲線。（環球音樂提供）

安心亞睽違4年的新專輯《愛得起》首度曝光，她在主視覺照片中，身穿螢光綠運動背心，宣告封印招牌「事業線」，大秀緊實川字「馬甲線、和腹肌、自信破表，體脂肪跌破18的她笑稱：「這次把事業線封印起來，改和大家分享我的腹肌馬甲線，我可是練得很辛苦！」

漂亮又有自信的安心亞，感情空窗近5年，她坦言，其實一直不乏圈外追求者，但對方對她的工作並不了解，因此容易受到既定的刻板印象影響，她苦笑表示：「像是拍戲常會和男主角有吻戲、加上我平常表演會穿著比較性感，所以曾經被半開玩笑嫌棄說：『你們圈子是不是都很複雜？！』」於是雖然彼此有好感，但是常常還沒真正深入認識，就止步在「戀人未滿」階段。

她也一直對舞台上的自己不夠有信心，「10幾年來，我上台都是恐懼大於享受，擔心自己表現得不夠好，擔心出錯備批評，為跨年活動表演練舞的時候，還曾經壓力大到突然反胃，當場跑去嘔吐。」她這幾年努力學習聆聽自己身體的聲音、看見真正的自己，有一次和好友聊天，突然想通其中道理：「表演的重點不是輸贏，而是自己開不開心。」因此也萌生新專輯《愛得起》的靈感，「了解自己的優點、不委屈，才真正能快活，希望透過音樂和舞蹈，讓大家再次認識一個自信、歡樂的安心亞。」

安心亞在新專輯主視覺中，封印事業線改秀馬甲線。（環球音樂提供）

安心亞新專輯《愛得起》要女生擺脫框架、勇於愛自己。（環球音樂提供）

(中時 )