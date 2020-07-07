美股四大指數齊揚，帶動今日台股開高，3分鐘內指數拉升至12249.95點，寫下30年新高後，賣壓伺機出籠，指數開始向下修正，多空展開攻防戰，電子龍頭台積電(2330)、聯發科(2454)、國巨(2327)及華新科(2492)持穩，連動陸港股ETF、特斯拉概念股聯袂揚升帶動，加權股價指數終場收在12092.97點，下跌23.73點，成交值放大到2745.86億元，較前日增加225.09億。櫃買指數收在170.29點，下跌0.39點，成交值1074.43億。分析師表示，台股今日終止日K連五紅，盤中修正時下檔可見支撐，若依今日量能2700多億來看還算是穩定的，並不是短線的翻轉訊號，現在台幣升值的趨勢沒有改變，預期後市仍難脫高檔震盪整理格局。

盤面表現方面，台積電今曾至346元、平歷史新高價，終場漲收在338.5元，上漲0.15%；聯發科終場收在618元，漲幅4.92%；亞光(3019)6月營收創10個高點，開盤秒填息，今日收在漲停板77.1元；康普(4739)挾著特斯拉交車量佳，電池材料需求旺，收在漲停板65.6元；股王大立光周四將開法說會，市場靜待釋出的景氣訊號，收在4405元，下跌0.11%。

分析師表示，台股創高後賣壓出籠可算是健康的修正，台幣持續走升，資金面來看並沒有問題，未跌破昨天低點11941點，仍處多方格局，但短線上留意追高風險，嚴控手中持股。不妨留意IC設計、台積電概念、蘋果概念股、自行車等族群。

(時報資訊)