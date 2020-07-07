記憶體製造廠旺宏（2337）2020年6月營收重回30億元關卡，第二季營收約92.71億元，比首季小減1.52%，上半年營收創歷史同期新高，達186.86億元，年增率為38.3%。

旺宏電子今日公佈自行結算6月合併營收為30.07億元，較5月的28.36億元增加6.1%，較2019年同期26.71億元增加12.6%。2020年1月至6月合併營收為186.86億元，與2019年同期135.08億元相較增加38.3%。

旺宏今年第一季營收創下同期新高，可說是疫情受益者，公司於先前法說會表示，第二季快閃記憶體產品價格順利調漲，營運預期仍穩定，整體上半年營收預估可創下歷年同期最佳紀錄。

旺宏第二季產能利用率維持滿載，預計第二季編碼型快閃記憶體（NOR Flash）價格可望上漲個位數，且預計單層式儲存型快閃記憶體（SLC NAND Flash）價格也將上漲1%至3%。

回顧第一季，旺宏今年首季受惠電腦、資料中心與5G等需求強勁，加上任天堂遊戲卡匣熱賣，營運表現淡季不淡，季營收94.15億元，僅季減2%，較去年同期增加56%，並為歷年同期新高。受惠產能利用率滿載，旺宏第一季毛利率31.3%，較去年第四季拉升5個百分點，也較去年同期拉升6個百分點；稅後淨利12.22億元，季增63%，年增738%，每股純益0.67元。

(時報資訊)