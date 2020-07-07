工業電腦廠凌華（6166）宣布攜手NVIDIA（輝達），推出專為高階機器人應用打造的即時ROS 2機器人控制器ROScube-X系列，透過高規格的邊緣人工智慧應用，協助需要高效能人工智慧（AI）運算能力及低功耗的智慧型機器人應用開發加速。

凌華ROScube-X系列搭載NVIDIA Jetson AGX Xavier模組，整合NVIDIA Volta GPU、雙重深度學習加速器，支援用於高階機器人系統整合的GMSL2攝影機接頭等各式介面，以及NVIDIA JetPack SDK提供的所有資源。

此外，凌華針對自主行動機器人（AMR）等專門機器人應用，設計專有平台Neuron SDK應用程式，ROScube-X系列亦可完全相容，透過新發布的ROS 2 Foxy Fitzroy，客戶可享受長期支援（LTS），並受惠於凌華對ROScube提供的高品質服務保證。

凌華新世代機器人平台事業處總監陳家榜表示，公司與NVIDIA密切合作，將人工智慧應用在邊緣運算。全新的ROScube-X讓機器人製造商能較以往更快、更輕鬆開發和部署以人工智慧為基礎的應用，協助企業營運效率最佳化並提高事業價值。

陳家榜指出，凌華將ROScube-X設計成整合式軟硬體解決方案，實現強大且可持續的模型部署，確保使用者擁有人工智慧價值最佳化優勢。此外，也提供立即開發機器人解決方案的平台，並讓客戶在部署時選擇硬體解決方案，為客戶賦予競爭優勢。

NVIDIA自主機器產品管理主管Murali Gopalakrishna表示，與凌華攜手合作，可使客戶更快讓高階機器人產品上市。而智慧型機器製造商和AI應用開發商，亦可在嵌入式邊緣裝置建構部署高品質軟體定義功能，瞄準機器人、工業物聯網等市場商機。

(時報資訊)