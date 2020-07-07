台南遠東科大餐飲管理系助理教授謝希瑩、李尚穗帶領學生研發適合DIY的芒果口袋餅。（台南遠東科大提供／劉秀芬台南傳真）

台南市左鎮區收購在地農民種植的破布子，製成破布子丸販售，非常搶手。（劉秀芬攝）

台南市左鎮區收購在地農民種植的破布子，以大鍋煮兩小時後再裝到磁碗裡冷卻定型成丸狀，真空包裝後送冷凍，非常搶手。（劉秀芬攝）

台南市左鎮區收購在地農民種植的破布子，以大鍋煮兩小時後再裝到磁碗裡冷卻定型成丸狀，真空包裝後送冷凍，非常搶手。（劉秀芬攝）

台南市左鎮區收購在地農民種植的破布子，以大鍋煮兩小時後再裝到磁碗裡冷卻定型成丸狀，真空包裝後送冷凍，非常搶手。（劉秀芬攝）

台南市左鎮芒果節即將於11、12日在左鎮區光榮休閒農業園區熱鬧登場，除了提供結合在地特產的美食料理免費品嘗、芒果冰沙降暑，備受期待的芒果料理DIY，今年推出可以帶著走的口袋餅讓遊客嘗鮮。

由左鎮區農會主辦的左鎮芒果節烘焙嘉年華活動，今年推出「芒果遇到破布子」雙主題美食，聘請專業大師及遠東科技大學老師共同研發十幾道料理展出，藉此讓左鎮芒果與破布子的食用更多元化。

去年左鎮芒果節推出椪餅芒果冰DIY，大受親子喜愛，也成為去年芒果季的熱賣商品。今年農會與遠東科大創新推出芒果口袋餅DIY，以麵粉、橄欖油烘焙成的Q彈餅皮，剖開後插入長條形金煌芒果、在地小農小黃瓜、生菜葉、起司、熱狗，再淋上芝麻醬拌美乃滋，清爽的滋味讓人忍不住一口接一口。

左鎮農會推廣部主任吳素卿表示，因為附近左鎮化石園區親子遊客多，特別研發可以帶著走的口袋餅，方便實用不沾手，芒果搭起司、火腿，大人小孩都愛，反應良好的話，考慮加入今年餐廳芒果季的菜單試賣。

左鎮農會理事長李茂昌表示，左鎮農產有四寶，芒果、破布子、香蕉、竹筍，芒果種植面積約有238公頃，種植在特殊的白堊地質，芒果甜度高且口感香Q。

李茂昌說，左鎮的破布子也是聲名遠播，每年農會的破布子產品常被搶購一空，因為老一輩的人認為，芒果與破布子是相生相剋，芒果吃多了，需要吃破布子來中和一下。

今年破布子豐收，為照顧農民，左鎮農會已收購上千斤破布子，請婆婆媽媽們仔細清洗、摘下來熬煮，以古法製成破布子丸，真空包裝後冷凍。李茂昌說，破布子丸製作非常費工、費時，為配合現代忙碌生活，農會將布子丸製成300克大小單份真空包，只要退冰加熱就可食用。

除了推銷左鎮的芒果、破布子，芒果節活動也推出社區嬤媽料理品嘗會，以在地食材烹調的排骨竹筍湯、月桃粽、涼拌木瓜左高鈣飯、薑黃珈哩佐芒果麵，樣樣讓人垂涎。

至於芒果節活動一定有的熱鬧市集，除了有在地學校精彩表演、在地青農安心無毒農特產展售，左鎮區公所及社區也推出許多趣味遊戲及葉桃錢包DIY，要讓遊客有吃有玩，開心遊左鎮。

(中時 )