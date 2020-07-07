暑假將至，許多青少年都是在這個假期中接觸到吸菸行為，根據調查，去年國內青少年使用電子菸行為，又較2018年增加了1.5％，增幅超過5成，推估超過5.7萬名青少年使用電子菸，苗栗縣衛生局呼籲家長全力協助孩子遠離菸害。

衛生局指出，台灣青少年吸菸的比例逐年上升，依照國民健康署調查顯示，108年青少年吸菸行為調查結果，台灣青少年電子煙使用率為4.2％，較2018年的2.7％、增加1.5％，增幅超過五成，推估超過5.7萬名青少年使用電子煙。

國健署並發現，青少年紙菸吸菸率10年來首度上升，往往青少年接觸吸菸是透過朋友或家人的影響，尤其是暑假期間，同時，青少年接觸吸菸原因，也會因青少年零用錢越多，進而影響青少年的吸菸量！

衛生局呼籲家長，應多關心暑期孩子的的交友狀況及規劃零用錢花費方式，讓孩子有充實又健康的暑假避免受到吸菸的誘惑！並教導孩子勇敢拒菸，向菸說不，作自己的主人。

衛生局並提醒，依照菸害防制法規定，未滿18歲者不得吸菸或購買菸品，任何人也不可供應或販賣菸給未滿18歲的青少年。販售菸品給未滿18歲最高處以5萬元罰鍰。

(中時 )