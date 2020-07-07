新北市預計9月招考儲備清潔隊員，共916名額，其中「儲備環保車輛駕駛」正取285名、候用115名，「儲備清潔隊員」正取209名、候用307名，月薪3萬2000元；不過上屆清潔隊員招考狀況，5000多人搶360名額，錄取率僅7％，今年因新冠疫情衝擊景氣，推估報考人數恐創新高，門檻更難擠。

新北市清潔隊員員額編制共5298人，每2至3年不定期招考儲備人員，正取者於錄取後即可進用，候用者則為預估缺，將視現職隊員陸續退休後進用；新北市環保局今發布簡章，預計9月辦理全新梯次的招募考試。

環保局表示，這次招考名額共916名，分別為「儲備環保車輛駕駛」正取285名，候用115名，「儲備清潔隊員」正取209名，候用307名。錄取後通過3個月試用期者，即為正式員工，月薪上看3萬2000元，凡在新北設籍滿4個月，且具國小以上學歷即可報考。

此外，報考者若再領有職業大貨車、職業大客車或職業聯結車駕駛執照，且3年內無吊扣、吊銷駕照處分者，可報考「儲備環保車輛駕駛」。兩種考試項目需擇一報名，不可重複。

不過根據環保局統計，上屆清潔隊員招募考試於去年初舉辦，共5065人報考，最後僅錄取378人，實際報到362人，錄取率7％，堪稱最搶的公務人員考試之一。

今年因新冠疫情衝擊景氣，推估報考人數恐創新高，門檻更難擠。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

「清潔隊員愈來愈夯！」新北市環境庶務科長郭淑萍表示，清潔隊員雖要接觸第一線的髒亂環境，但工作穩定、薪資有保障，近年報考狀況踴躍，今年適逢疫情衝擊景氣，推估報考人數將創新高，可能會突破7000人。

環保局表示，本次甄試報名日期為8月13日至15日，一律採網路報名。若無法自行上網報名，環保局另於第二辦公室提供協助網路報名服務，服務時間為8月13日至15日每日上午9時至下午5時。

環保局補充，有關甄試方式，「儲備清潔隊員」包含體能測驗及筆試測驗，分別占總成績的70％及30％。「儲備環保車輛駕駛」採三階段淘汰制，任一階段缺考就不予錄取，甄試項目包括體能測驗、路考測驗及筆試測驗，分別占總成績的30％、40％及30％。

環保局補充，正取者於錄取後即可進用，候用者則為預估缺，將視現職隊員陸續退休後進用，「儲備清潔隊員」候用採4梯次，預計最遲將於111年9月30日進用。「儲備環保車輛駕駛」候用採2梯次，預計最遲將於111年2月21日進用。相關資訊可上環保局官方網頁(https：／／www.epd.ntpc.gov.tw)查詢。

報名簡章可上環保局官網查詢。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

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