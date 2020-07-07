前總統馬英九說港版國安法通過後，台灣的國安五法也不遑多讓，對此，立法院長游錫堃今天說，這個馬前總統應該少講話，這種認知完全錯誤，應該多看國際新聞。他強調，威權不義的中共一直企圖拿下台灣，屆時一定是「留島不留人」，所以台灣一定要努力保護自己。

港版國安法通過後，馬英九表示，「我們蔡政府對台灣的國安法也不遑多讓」。對此，游錫堃今天表示，這個馬前總統應該少講話，這種想法讓他很錯愕，認知完全錯誤，如果真的有悲天憫人的胸襟，應該多關心香港港民的前途怎麼辦，應該多看國際新聞。

游錫堃說，今年5月白宮日前發表戰略報告，指美國40年來犯了對華政策重大錯誤；後來北大西洋公約組織秘書長史托騰伯格也說，全球要組織大聯盟，對抗中國霸凌，因為中國已對全世界開放社會、個人自由帶來威脅，馬英九應該多多了解國際。

游錫堃強調，香港國安法連外國的政治性組織都要規範，代表習近平已經揚棄鄧小平韜光養晦作法，也拋棄胡錦韜的和平崛起，「中共這個政權，已經路越走越小」。

游錫堃說，中共政權是威權不義，又會霸凌其他民主國家，一直企圖拿下台灣，拿香港就是「留港不留人」，拿台灣一定也是「留島不留人」，所以台灣一定要盡最大的努力保護自己。

(中時 )