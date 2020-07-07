為了協助受疫情衝擊的勞工，勞動部在4月推出「安心即時上工計畫」，只要過去1年內曾經投保過勞保的民眾，即可申請公部門的打工機會，每小時158元、每月最多80小時、1萬2640元，近期從公布的職缺發現，為了因應即將來的三倍券發放，各地郵局申請不少安心即時上工計劃人力協助三倍券發放。

據勞動部統計，截至昨天為止已提供2萬多個職缺、逾1萬7000多人從事過安心即時上；但距離勞動部部長許銘春先前提及的，要提供6萬個工作名額仍有一段距離。勞動部勞動力發展署勞動力發展創新中心主任游明鑫說明，雖然有提供工作機會，但畢竟僅有基本工資，隨著景氣回溫、民眾仍會選擇回到一般場。

游明鑫指出，近期各地分署有收到郵局通知希望增加安心即時上工人力，協助發放三倍券相關事宜。從公布的職缺發現，如桃園市、台南市、彰化縣等各地郵局透過此管道徵募人力，如桃園市郵局就申請50名人力來協助發放三倍券。

游明鑫提及，自從開放只要過去1年內有勞保紀錄的民眾可以申請「安心即時上工計畫」，已較少接到民眾申訴，大多是反映職缺的距離太遠等。

(中時 )