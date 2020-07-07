安心旅遊優惠振興已開跑，新竹市政府即日起再推出「來去新竹住1晚」活動，除了安旅補助1000元之外，入住44家旅宿再加碼送500元現金折價券，可用於134家商店，民眾再拍下心中最好吃好玩的新竹市，還有機會獲得gogoro。

市長林智堅（左）今天化身網紅，騎gogoro自拍開直播，公開自己的美食口袋名單。（陳育賢攝）

市長林智堅今天化身網紅，騎gogoro自拍開直播，公開自己的美食口袋名單，沿路到利利號買伴手禮、舊城區文青名店戲棚下、覓雪吃炸雞並手作雪花冰，全程以500元「好玩券」消費，教民眾怎麼玩竹市最好玩、最划算，並邀請民眾當網紅，拍下心中最好吃好玩的新竹市，分享自己專有的「吃貨地圖」、「玩家攻略」，還能參賽抽gogoro、iphone。

林智堅指出，防疫新生活啟動就是要讓大家好玩、好買、好浪漫，其中，「跟風當網紅」活動即日起至9月底徵件，將邀請評審選出前10名，並依序贈送網美必備品gogoro、iphone、Pro攝影機、飯店住宿券7張，詳情可見https://reurl.cc/1xNl9m。

另外，即日起至10月底，凡入住與市府合作的44家旅宿，便可獲得限量6000份的500元「好玩券」，面額100元5張，使用上如同現金，可在134家美食、伴手禮、文創等使用。

新竹市政府即日起再推出「來去新竹住1晚」活動，除了安旅補助1000元之外，入住44家旅宿再加碼送500元現金折價券。（陳育賢攝）

市府城銷處表示，市府同時與超過40多家飯店及上百新竹特色店家合作，讓大家使用好玩券享受美食、體驗DIY、購買伴手禮，即可享有更多專屬好買優惠，還加碼抽獎Gogoro電動機車、iphone手機及飯店住宿券，邀請大家帶著伴侶來浪漫一下，一起感受溫馨小旅行。

城銷處長顏章聖指出，這次好玩券配合店家有6大類型，包括有「正港新竹味」舊城美食、「跟風這樣吃」人氣網美店、「竹科口袋名單」消夜場與東門市場特色店、「山海飄香而來」香山與南寮特色店、「伴你玩新竹」精選伴手禮、「手感體驗」特色DIY。

(中時 )