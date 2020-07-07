肺炎疫情衝擊街邊店營運，不過便利商店服務功能大躍進，根據住商機構統計，雙北市便利商店最多的路段，台北市林森北路就有17家最多，新北五個行政區最熱鬧的「中正路」也都各有超過10家，高密度的便利商店，撐起住宅及店面市場行情。

便利商店不僅24小時營業、提供多元服務，更在此次疫情配合政府推行政策，店數及密度成為商圈榮枯與居住生活機能的重要指標之一，統計顯示，台北市、新北市各有8條及10條道路有十家以上的便利商店，台北市商業密度較高的林森北路、南京東路五段及忠孝東路四段分別居前三名，新北市以新店區中正路15家最多，新莊、中和、永和的中正路、三重的中正北路，也都有10家以上。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，近年來便利商店多元跨業的經營方式，讓民眾對於便利商店的依賴感大幅提升。便利商店展店設點考量全天的人流、車流，商業活動活絡及居住人口密度高的商圈，便利商店密度也高，反映出該路段的生活及商業機能較強。

調查顯示，台北市便利商店最密集的十條道路中，台北市中山區就有林森北路、中山北路二段、松江路、龍江路等四條道路，中和區則以景平路、中正路、員山路等三條道路最多。

郎美囡指出，國內有超過1萬家便利商店，等於每平方公里就有0.3店、平均每店服務超過2,000人，今年街邊店、零售市場深受新冠肺炎疫情影響，便利商店營業額前五月的營業額卻仍有5%成長，高密度、深入商圈、提供多元服務的特性，對店面市場來說，也有擁長租約、帶動人潮集中的功能，是近年店面市場在電商衝擊下，實體通路中最穩定的產業之一，此外，超市也逐漸走向超商化，搶攻市佔率，有助於提升中、大型店面的出租率。

(工商 )