美商仲量聯行今（7）日公布上半年商用不動產市場報告，由於辦公供不應求，需求殷切，預期現在至2023年的未來三年，還會是「房東方市場」。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，台灣就像颱風眼，以台灣經濟展望還算蠻好的，有些產業很辛苦，但不動產市場還蠻健康的。在辦公租賃市場方面，還是很多企業有找樓的需求。

仲量聯行副總經理劉建宇表示，台北市Ａ級辦公市場平均月租已站上2,809元以上，年漲幅1.5％；平均空置率下降到2.36％，為近19年來第二低。目前有成交租賃案，都是中小坪數辦公室。

劉建宇表示，第二季「台北南山廣場」已接近滿租。總體來說預租需求愈來愈熱門，「富邦遼寧大樓」被渣打銀行承租4,500坪，「全球人壽希望廣場」已被科技公司預租4,600坪。顯示在現有辦公室接近滿租下，已被預租到2021~2022年才完工的租賃案。

劉建宇表示，從現在到2023年有四棟新辦公大樓會陸續完工，但真正會對外釋出出租，還非常稀少。預期現在至2023年的未來三年，還會是「房東方市場」。目前換屋潮會延續，部分需求會往外移到郊區，評估時間也會拉長。

劉建宇表示，未來新莊會有兩～三萬坪新辦公會釋出，還需要觀察是否有企業會從市中心搬到新北市。

(工商 )