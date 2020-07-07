智邦科技（2345）7日公佈6月份合併營收為47.91億元，成功拿下歷年同期新高以及歷史第5高，較去年同期的43.94億元及上月的37.64億元，分別成長了9.01％及27.28％，另上半年累計營收243.5億元，雖較去年同期的249.27億元減少約2.32％，惟仍穩居歷史次高。

其中今年第二季營收為126.27億元，雖較上季的117.2億元成長7.73％，但仍不敵去年同期的137.6億元，僅拿下單季歷史第5高。

(工商 )