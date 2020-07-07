港府於2020年7月7日實施「港版國安法」第43條實施細則，向外國及台灣政治性組織及其代理人要求就涉港活動提供資料，引發台灣駐港機構憂慮。對此，陸委會在7日表示，相關細則定義含糊，扼殺台港交流互動，大陸政府及港府切勿逾越違反人權，侵害台灣在港團體的正當權益。

陸委會指出，港府於7日實施「港版國安法」第43條實施細則，以及中共企圖改變香港現況、阻絕國際社會與香港的交流，表達強烈不滿與譴責。

陸委會稱，該實施細則定義模糊、浮濫，對於長期在香港從事民間交流服務的台灣政黨、民間團體、駐港機構及人士極其不尊重、不友善；除製造我在港國人恐慌，更扼殺台港正常交流互動。

陸委會強調，我方已多次聲明，台灣關心香港情勢，但從未介入；我駐港機構更是經過雙方換文同意，提供民間交流服務的機構，長年以來亦從未逾越分際。香港方面應依雙方協議保障我駐港機構不受任何政治干擾；相關方面切勿無限上綱、輕舉妄動，破壞台港及兩岸關係。

陸委會表示，我政府也將進一步釐清該法範疇與諮詢法律意見，與各國保持合作，並採取一切可能的行動，保障我駐港機構及國人在港應有權益與自由安全。

(工商 )