台南市光華高中國文科老師姚雪萍與美術科老師蘇惠珍，聯手指導學生將文學故事，描繪在扇子上，並推出「扇畫擅畫展」，將於校內及台南大遠百6樓展出。姚雪萍說，此課程能讓學生更加了解古文的來龍去脈，是知性的享受，也是心靈的饗宴。

多媒體設計科1年級學生莊諺旼創作的「四面楚歌」，以項羽兵敗故事為發想，透過暗黑色系繪出項羽困境，背面以「賤妾獨聊生」，道出虞姬自殺心意已決，色彩、畫作配合文學意境，相當精彩。多媒體設計科1年級學生許珮慈則創作「湖光山色」，以宋代吳自牧《夢梁錄》為靈感，繪出杭州西湖水波如鏡，倒映四周秀色層巒，恍如仙境。

動漫國際特色班1年級學生蔡妮芯則以《暗香》《疏影》2曲為動漫人物賦予文學情調。動漫國際特色班1年級學生高博文則以立體手作、水彩創作，以九份山城為背景，傳達酒旗在夕陽下，迎風招展、笙歌待客的場景，極富意境。

學生作品融合古文、藝術，相當精采。（台南光華高中提供／李宜杰台南傳真）

光華高中校長張淑霞表示，學生不僅呈現古人、古文，也運用複合媒材表現當代立體藝術，是難能可貴的學習歷程。

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