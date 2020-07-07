擁有馬來西亞國籍的歌手林凡，在台灣深耕多年，也有中華民國永久居留權，不過卻不符合領三倍券資格，讓她忍不住在私人臉書無奈嘆「真的很失望」，直言那她為何麼要繳稅？引起熱議，對此行政院發言人也回應了。

林凡父親是馬來西亞華人，母親是台灣人，在美國完成碩士學業後，就返台踏入演藝圈在台灣深耕20年，唱紅不少經典歌曲，更曾入圍金曲歌后，也在廣播電台擔任DJ多年，對台灣有深厚的情感。

不過因為她是馬來西亞國籍，也不是台灣人配偶，所以沒辦法領三倍券，讓她失望在在私人臉書PO文「之前補助領不到，現在三倍券也領不到，因為我不是台灣人配偶，所以認真在台灣生活工作的外國人什麼補助都拿不到就對了，那（為）什麼我還要繳稅！」

而林凡經紀人也表示，因為她對台灣有深厚情感，希望政府照顧國民之餘，也能多關注在台灣認真工作，且依規定繳稅的外國人，據《NOWnews今日新聞》報導，行政院發言人丁怡銘回應：「感謝大家對三倍券支持，但是國家資源有限，目前只能讓國民和國民的外籍配偶購買。希望外國朋友多體諒。」

林凡經紀公司聽聞行政院解釋後，也能理解原因，並替林凡在發言不當發言致歉「十分的抱歉」。

(中時電子報)