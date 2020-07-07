豐水梨7月起盛產，果農忙著挑選果品出貨。（巫靜婷攝）

大湖豐水梨7月起盛產，每顆碩大又飽滿，大湖地區農會為了解今年高接梨的品質，並提供消費者採買參考，7月初舉辦大湖尊梨果品評鑑競賽，測得果品平均甜度達12度，梨農徐智恆奪下特等獎二連霸，他表示，今年受到氣候影響，果粒平均較去年小顆，但甜度最高測得14度。

尊梨評鑑分為一般組及趣味組，由苗栗農改場、苗栗縣政府及中興大學等專家學者擔任評審，以重量、外觀果形、口感、糖度等項目評分，今年由梨農徐智恆再度拿下特等獎，他表示，連續2年榮獲特等獎很開心，感謝評審的青睞與肯定；趣味競賽則由梨農李申得以整串果重3.39公斤，榮獲尊梨王獎項。

徐智恆是立昌果園第二代青農，熱愛大自然的他，嚮往自在生活，8年前返鄉跟著父親學種梨，接手位在鯉魚潭水庫附近的梨園近5年，高接梨園擁有天得獨厚的生長環境，加上採用有機肥料、草生栽培等友善耕作方式，他的用心經營反映在果實品質上，到了產季常掀起一波波搶購。

徐智恆指出，今年豐水梨栽培初期受天氣影響減產約一半，果實肥大期又碰上缺水，導致果實沒這麼大顆，但品質、甜度相對提高，栽培後期幸好天公有幫忙，甜度提高1至2度，比賽果品測得最高14度，平均也有12、13度，價格則因宅配、自產自銷維持不變。

(中時 )