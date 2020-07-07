45歲日籍男子木下在北市內湖區設立科技公司，替「Relax Gaming」等線上博奕平台，開發、設計及架接「吃角子老虎機」、「捕魚」遊戲軟體，涉嫌違反刑法賭博罪，刑事局偵查第七大隊前往搜索，將木男及員工共31人帶回偵辦，全案訊後，依賭博罪嫌移送法辦。

專案小組經過5個多月偵查，6日前往該科技公司內湖總部執行搜索，當場查扣電腦36台、手機35支、現金56萬2575元、公司帳冊及賭博遊戲資料等證物一批，發現該集團分工細密，成立技術客服部、行政部、開發部、會計部、公關部等部門，將開發之遊戲軟體提供予數個線上博弈平台使用，讓賭客在各賭博網站下注，該科技公司賺取賭資一定比例之抽成做為報酬。

警方表示，這種手法類似傳統小瑪莉遊戲機台，台主將機台寄放於各實體賭場供不特定賭客下注，遊戲機台台主再與賭場經營者拆分一定比例賭資，獲取報酬。初估從去年1月迄今，下注金額逾25億元，全案刻擴大偵辦中。

(中時 )