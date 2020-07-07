52歲李男被女學員控告，在游泳課學仰泳時，趁對向錯身伸出鹹豬手，從她的胸部一路摸到大腿，教練則指證，兩人初學仰式，行進中只能直視上方，方向略偏差難免碰撞。檢方以李男泳技難以蓄意游去性騷擾她，以證據不足予以不起訴。

中市某運動中心游泳課的女學員，控告男學員李男涉性騷擾，她說，在2019年9月24日下午4時許，張姓教練在泳池教學員練習仰式划手姿勢，學員在教學水道依指定次序出發練習，她拿著浮板第一個出發，並從同水道另側游回，與對向游去的李男錯身時，沒使用輔具的李男，趁機用手摸她，從右胸摸到大腿。

李男否認性騷擾，指稱他只是依教練指示一直游去，並未停下，並不知道有碰到女學員，但事後，有向她道歉。

張教練則證稱，兩人上課狀況良好，並沒有糾紛，當時都第一次游仰式來回，李男進度比較好，沒使用輔具，水道寬度近3米，兩人可以錯身。張教練分析，游仰式看不到前方，難免會發生有碰撞，當時他並不覺得李男有不自然之處。

檢察官勘驗現場監視翻拍畫面截圖，發現兩人在同水道錯身畫面，但並未拍到李男觸摸女學員；兩人錯身後，女學員停下來觀看四周，但李男仍持續游。

檢方參酌教練證述，認為此件爭議點在於李男是否出於性騷故意，並以李男若蓄意性騷，必須算好女學員游泳行進路線、方向及速度，依李男泳技實在難以做到，縱使兩人錯身時，李男可能碰觸到女學員，也屬無意的舉動，且並無其他積極證據足以證明李男涉及性騷擾，而予以不起訴處分。

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(中時 )