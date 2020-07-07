美東當地時間7月6日，特斯拉股價再漲超13%，至歷史新高。之前，由於這家電動汽車製造商季度交付量強勁，分析師提高了目標價格之後，特斯拉5個交易日漲幅擴大40%以上。

截至7月6日收盤，特斯拉股票漲幅13.48%，達1371.58美元一股，市值增加302億美元至2543億美元。與之對比，福特汽車公司當前的總市值為246億美元，還不到特斯拉一天的市值增幅。

據路透社報導，新冠肺炎疫情衝擊全球經濟導致整個汽車行業銷量直線下降，但7月2日特斯拉彙報了高於預期的第二季度汽車交付量，在這之後，JMP證券將特斯拉目標價從1050美元上調至1500美元。

JMP證券分析師Joseph Osha在一份客戶報告中寫道：「我們認為需要考慮的問題不是該股票在當前估值方法上是否昂貴，而是公司的成長和競爭地位預示著它未來幾年的潛力。」他還預測到2025年，特斯拉年銷售額可能達到1000億美元。

摩根大通（JPMorgan）一直把特斯拉評定為「減持」（Underweight），現在也將特斯拉的目標價格從275美元提高到295美元，而德意志銀行則將特斯拉目標價格從900美元上調至1000美元。根據Refinitiv的數據，特斯拉分析師目標價中位數為675美元，目前的目標價格為1372美元。

特斯拉強勁的交付量提高了人們對第二季度實現盈利的期望，這可能標誌著特斯拉歷史上首次連續四個季度實現盈利。

過去一年中，特斯拉股價增長接近500%，許多投資者認為這種漲勢是不可持續的。Refinitive數據顯示，特斯拉股票市本益比預期本益比的158倍，估值極高。7月6日飆升之後，特斯拉市值達2543億美元，成為世界上最有價值的汽車製造商，領先地位不斷提高。

(中時電子報)